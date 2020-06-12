В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 25 тысяч человек

В Петербурге специалисты продолжают ежедневно проводить тесты на коронавирусную инфекцию нового типа. За последние сутки в городе обследовали 25 793 человека.

По состоянию на 12 июня всего под наблюдением медиков сейчас находится 4 122 человека. Как сообщила пресс-служба администрации Северной столицы, ссылаясь на местный оперштаб, из них 172 вынуждены находится в обсерваторе, 977 — самоизолировались. Еще 2 973 — это лица, контактировавшие с инфицированными: они в теории также могут быть переносчиками болезни.

Кроме того, за сутки на горячую линию 8-800-200-34-11 поступило 111 обращений от петербуржцев, нуждающихся в помощи волонтеров.

Пока неясно, сколько из проверенных накануне на Covid-19 действительно больны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 7,2 миллиона.