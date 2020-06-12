В Петербурге загорелся Психоневрологический институт имени Бехтерева

В Петербурге загорелся Психоневрологический институт имени Бехтерева
На борьбу с огнем отправились 24 спасателя и 6 единиц спецтехники. Фото: Baltphoto

В пятницу, 12 июня, в Невском районе Северной столицы загорелся Психоневрологический институт имени Бехтерева.

Оперативную информацию об этом предоставила пресс-служба городского управления МЧС. Согласно данным спасателей, сообщение о возгорании на улице Бехтерева, 3, поступило на пульт дежурного в 14:14. Эпицентр огня находился в служебном помещении на четвертом этаже площадью 10 «квадратов».

К моменту приезда пожарных на место происшествия помещение полностью выгорело. Уже в 14:46, к счастью, пламя было ликвидировано. Пострадавших в происшествии нет, сотрудников и пациентов успели эвакуировать. На борьбу с огнем отправились 24 спасателя и 6 единиц спецтехники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки на территории России произошло более 40 лесных пожаров. К счастью, все они ликвидированы.

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