Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить уголовное дело врачей из Калининграда. Бывшую и.о. главного врача родильного дома №4 Елену Белую и реаниматолога-анестезиолога перинатального центра Элину Сушкевич обвиняют в убийстве новорожденного.

Изучить обстоятельства дела предстоит центральному аппарату СК в рамках ведомственного процессуального контроля, сообщается на сайте следственного комитета.

Внимание к делу калининградских врачей 12 июня на церемонии вручения медалей Героя Труда привлек директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Он сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что врачей впервые с 1953 года судят за убийство. Одну из женщин обвиняют в убийстве новорожденного, вторую — в его подготовке.

В роддоме в ноябре 2018 года родился недоношенный ребенок весом 700 граммов. Следствие полагает, что Белая, решив, что ребенок не выживет, дала Сушкевич указание умертвить его для того, чтобы не портить показатели медицинской статистики и в целях экономии ресурсов больницы. В историю родов были внесены сведения о том, что ребенок умер в утробе. Оба врача находятся под домашним арестом.

Дело вызвало общественный резонанс. За медиков вступились коллеги, неонатологи и родители малышей, спасенных врачами.