В Техасе мужчина открыл стрельбу после того, как его отказались пускать в бар

В американском Сан-Антонио (штат Техас) в ночь на 13 июня произошла стрельба, в результате которой пострадали пять человек.

Мужчина открыл стрельбу после того, как его не пустили в бар, сообщает местная полиция.

Стрельба произошла на парковке у бара. Мужчина стал стрелять после того, как его и еще нескольких людей не пустили в заведение из-за того, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.

После содеянного стрелявший скрылся с места происшествия. В результате инцидента пострадали пять женщин и трое мужчин. Их состояние оценивается как стабильное.

По факту случившегося проводится проверка, подозреваемый разыскивается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция Кировского района задержала рецидивиста, ударившего своего знакомого ножом во время ссоры. Утром 20 мая бригада скорой помощи госпитализировала 33-летнего мужчину из квартиры в доме №107 по проспекту Стачек.