Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса

Легкие людей, которые побороли коронавирус нового типа, могут восстанавливаться довольно длительное время. Такое заявление сделал пульмонолог Александр Карабиненко.

По его словам, из-за инфекции Covid-19 затрудняется работа дыхательной системы человека и поражаются его легкие, после чего в них образуются фиброзные изменения.

Как рассказал профессор РНИМУ имени Пирогова в интервью радио Sputnik, легочные ткани восстанавливаются самостоятельно, однако сроки будут зависеть от индивидуальных особенностей организма. Специалист также отметил важность дыхательной гимнастики в период восстановления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как побороть страх заразиться Covid-19. По словам психолога, не следует забывать об использовании индивидуальных средств защиты. Кроме того, человеку нужно относиться бережно к себе и не добавлять стресс от просмотра «разоблачающих теорий».