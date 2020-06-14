На Выборгской набережной мотоциклистка оказалась под колесами внедорожника

На Выборгской набережной мотоциклистка оказалась под колесами внедорожника
Девушка на мотоцикле получила серьезные травмы. Фото: https://vk.com/spb_today

В субботу, 13 июня, перед заездом на Кантемировский мост на Выборгской набережной в Северной столице автомобиль сбил девушку на мотоцикле.

Инцидент произошел в дневное время, случившееся попало на видеокамеры очевидцев, после чего кадры опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Оказалось, что внедорожник ехал во второй полосе и, готовясь повернусь на Кантемировскую улицу, не заметил человека на мотоцикле. «Подрезанный» байкер пролетел вместе с транспортным средством еще с десяток метров.

В группе «Мотосолидарность ДТП» во «Вконтакте» рассказали о том, что пострадавшей оказалась девушка. Её отвезли в Елизаветинскую больницу с серьезными травмами: переломом левого ребра и голеностопа, закрытой черепно-мозговой травмой и множественными ссадинами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносовском районе произошло смертельное ДТП с мотоциклом.

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