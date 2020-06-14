В Петербурге зарегистрировано 50 тысяч доноров крови

В России с 8 по 15 июня проходит Всероссийская донорская неделя. Фото: pixabay.com

В России с 8 по 15 июня проходит Всероссийская донорская неделя. Фото: pixabay.com

14 июня во всем мире ежегодно отмечается День донора крови. Не является исключением и Санкт-Петербург, где на сегодняшний день есть около 50 тысяч человек, регулярно сдающих кровь.

Об этом сегодня рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте». Глава города в честь праздника посетил Городскую станцию переливания крови. Беглов напомнил, что даже в годы блокады Ленинграда традиции донорства поддерживались горожанами.

Сегодня в Петербурге 50 тысяч доноров, половина из которых — люди младше 40 лет. За прошлый год удалось заготовить 60 литров крови благодаря действиям неравнодушных людей. Их помощь ежегодно спасает жизни десятков горожан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в условиях эпидемии коронавируса донорская плазма людей, перенесших тяжелую форму болезни, успешно используется для лечения пациентов, еще не победивших COVID-19.