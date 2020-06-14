Россиянам рассказали о правилах успешного получения кредита

Перед тем как взять кредит, стоит узнать про низкую ключевую ставку и реструктуризацию действующего кредита. Фото: pixabay.com

Перед тем как взять кредит, стоит узнать про низкую ключевую ставку и реструктуризацию действующего кредита. Фото: pixabay.com

В первую очередь, для этого россиянам необходимо заботиться о положительной кредитной истории, считают эксперты.

Узнать о своей кредитной можно непосредственно перед подачей заявки на кредитный займ. При ошибке в документах обязательно нужно обратить на нее внимание и добиться исправления, хотя это будет непросто, объясняет эксперт фондового рынка «БКС Брокер» Михаил Зельцер.

По словам Зельцера, сотрудникам банка нужно предоставлять максимально достоверную информацию о месте работы и доходах, а также не прибегать к микрозаймам и кредитным договорам в сторонних банках. При проверке работники кредитно-финансовой организации проверяют даже соцсети заемщиков. Также неблагоприятным признаком считается наличие нескольких кредитных карт разных банков: это, как и микрокредиты, может свидетельствовать о финансовой неблогополучности клиента.

Стоит подавать заявки в один-два крупных банка, в которых вы — давний клиент. При этом выбирать валюту для займа лучше аналогичную той, в которой приходит зарплата или иной доход. Также не стоит влезать в кредиты без знания основ финансовой грамотности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в среднем ипотечные кредиты в России стали меньше на 8%.