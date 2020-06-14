В Финляндии впервые за 67 лет заметили дельфинов

Жители Финляндии этим летом уже несколько раз встречали афалинов, то есть бутылконосых дельфинов, которые не появлялись в этих краях на протяжение долгого времени.

Как сообщает Служба новостей Yle, крайне редких для финских вод дельфинов сперва заметили в Архипелаговом море вблизи Турку. Их заметил и сфотографировал местный лодочник.

В университете прикладных наук Турку определили, что это были афалины, которые были замечены в финской акватории лишь дважды — в 1905 и 1953 годах.

Дельфинов также заметили недалеко от города Котка в восточной части Финского залива. Морской биолог Майю Ланки рассказал, что в истории Котка еще не было ни одного упоминания о встрече с бутылконосыми дельфинами.

Вероятнее всего, афалины приплыли из Северного моря и региона Британских островов через Датские проливы. Они должны отправиться обратно, когда вода начнет замерзать.

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