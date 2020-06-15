Во вторник Ленинградскую область ждут жара, дожди и грозы

Во вторник, 16 июня, на территории Ленинградской области ожидается жаркая и облачная погода, а местами возможны дожди и грозы.

Об этом уведомляет пресс-служба регионального управления МЧС. Так, ближайшей ночью температура воздуха в Ленобласти опустится до +13…+18 градусов тепла, однако днем столбик термометра «взлетит» до +29 градусов Цельсия. Ветер ожидается умеренный, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Во время краткосрочных дождей или гроз возможно усиление порывов до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня останется нормальным, будет незначительно меняться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с понедельника на территории Санкт-Петербурга господствует антициклон, который принес в город аномальную жару. При этом по прогнозам синоптиков в течение лета россиян ждет переменчивая погода, уже сейчас в Северной столице можно наблюдать частую перемену от дождя и гроз к солнцу.