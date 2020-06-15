В пригородном транспорте Петербурга снова можно пользоваться всеми льготами на проезд

В Северной столице можно снова полностью пользоваться льготами на проезд в пригородных автобусах и электричках. Это касается и пожилых горожан, и учащихся.

С сегодняшнего дня, 15 июня, льготники могут оформлять билеты на пригородный транспорт. Как сообщила пресс-службы комитета по транспорту Петербурга, также есть скидка на поездку в пригородных автобусах с оплатой 10 процентов стоимости разового билета.

Кроме того, льготные билеты со скидкой 50% могут до 30 июня приобрести обучающиеся в очной форме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Северной столице предрекают дефицит велосипедов к предстоящему сезону. За последние два месяца было продано на 45 процентов больше двухколесного транспорта, чем в прошлом году. Предположительно, высокий спрос сохранится до сентября, в связи с чем уже осенью поставщики могут столкнуться с дефицитом транспортных средств.