Петербургу предрекают дефицит велосипедов к осени

Петербургу предрекают дефицит велосипедов к осени
Вместе со спросом на велосипеды растут и цены. Фото: pixabay.com

В связи с коронавирусными ограничениями и опасностью подхватить инфекцию в общественном транспорте, а также просто жаркой летней погодой петербуржцы массово пересаживаются на двухколесный транспорт — велосипеды и самокаты.

За последние два месяца было продано на 45% больше велосипедов, чем в прошлом году, и на целых 150% вырос спрос на самокаты, передает РБК. Эксперты считают, что, помимо снижения риска заразиться, жители Северной столицы, покупая велосипеды и самокаты, компенсируют отсутствие летних путешествий: заграничные поездки заменили велопрогулки по городу и области.

Предположительно, высокий спрос сохранится до сентября, в связи с чем уже осенью поставщики могут столкнуться с дефицитом транспортных средств. Отметим, что цены на велосипеды также не стоят на месте: за весну они поднялись на 10%. В среднем, подержанный велосипед сейчас можно приобрести за 13 тысяч рублей.

Тем не менее, за рулем велосипеда стоит быть предельно внимательным: недавно gazeta.spb.ru писала, что на Суворовском проспекте велосипедист попал под колеса мотоцикла.

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