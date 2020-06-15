В больнице Святого Георгия от коронавируса вылечили 103-летнюю петербурженку

В больнице Святого Георгия от коронавируса вылечили 103-летнюю петербурженку
Женщина чувствует себя хорошо. Фото: pixabay

Пожилую петербурженку выписали после лечения от коронавируса. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и находится дома со своими родными.

Из больницы Святого Георгия выписали 103-летнюю жительницу Северной столицы. Женщине удалось вылечиться после заболевания новым вирусом Covid-19. 11 июня она отправилась домой.

Как сообщили на странице горбольницы в социальной сети Instagram, инфекция была осложнена двухсторонней полисегментарной пневмонией.

Когда самочувствие пациентки улучшилось, ее выписали домой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский НИИ гриппа приступит к испытаниям прототипа вакцины от Covid-19. К добровольцам есть некоторые требования.

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