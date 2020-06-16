Беглов рассказал, почему в Петербурге не открывают салоны красоты

Губернатор Петербурга во время объезда Центрального района объяснил, почему в городе не открываются салоны красоты на фоне поэтапного снятия ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Он отметил, что вопросы об открытии салонов красоты продолжают поступать, однако Роспотребнадзор не готов дать разрешение, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

«Не то чтобы представители Роспотребнадзора вредные, просто они отвечают за заболеваемость», — сказал Беглов.

Также он подчеркнул, что такие меры направлены на то, чтобы не допустить роста заболеваемости.

Напомним, с 15 июня в Петербурге возобновят работу парикмахерские, библиотеки и архивы, риэлторские организации, рекрутинговые агентства, отдельные бани, фотомастерские, фотостудии, точки по ремонту и аренде велосипедов, а также мебельные магазины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство Петербурга собирается с 15 июня разрешить работу организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с распространением инфекции нового типа Covid-19. Такое заявление сделал вице-губернатор города Евгений Елин.