В среду петербуржцев ждут грозовые ливни и +29

В Северной столице в среду ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. В то же время воздух в городе прогреется до +29 градусов.

Сегодня, 17 июня, в городе на Неве ветер ожидается восточных направлений, ночью он будет слабым. Скорость его порывов днем составит от 3 до 8, при грозе — от 15 до 18 метров в секунду.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время достигнет 17-19 градусов тепла, днем — от плюс 27 до 29 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы делились в Сети итогами сильного ливня и грозы. Горожане рассказали о дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».