На Пулковском шоссе иномарка ушла под воду

Петербуржцы продолжают публиковать результаты сильного ливня и грозы. Очередной жертвой непогоды стала иномарка на Пулковском шоссе.

Дорожный инцидент случился во вторник, 16 июня. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что белый Volkswagen правым колесом практически полностью ушел под воду. По словам очевидцев, машину доставали из огромной ямы.

В комментариях к записи пользователи решили поговорить о погоде. Горожане рассказывают, в каких районах прошел дождь, а где осадки только ожидают.

Информация о состоянии водителя не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Колпино жалуются на очередной прорыв трубы. Поток воды выбил кусок асфальта.