На Ириновском проспекте нашли пьяную 16-летнюю девушку с ранением головы

В Красногвардейском районе Северной столицы прохожая заметила нетрезвую девушку со скальпированным ранением в теменной области головы. Пострадавшая оказалась нетрезвой 16-летней петербурженкой.

Неравнодушная женщина обратилась в правоохранительные органы во вторник, 16 июня, около восьми часов вечера. Она объяснила, что возле одного из домов по Ириновскому проспекту обнаружила пьяную девушку с ножевым ранением. На место происшествия оперативно прибыл наряд полиции, несовершеннолетнюю госпитализировали. Медики оценивают её состояние как среднетяжелое.

Прямо на месте ЧП стражи порядка задержали подозреваемого, 21-летнего собутыльника пострадавшей. Оказалось, что спиртное спровоцировало ссору между молодым человеком и девушкой, в пылу которой он выхватил нож. Отметим, что подозреваемый имеет судимость.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за проблем с оплатой аренды кафе бизнесмен зарезал своего коллегу на Ленинском проспекте.