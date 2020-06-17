Доноры Петербурга за неделю сдали 295 литров крови

Завершилась Всероссийская донорская неделя. В Петербурге за время акции собрали около 295 литров крови. Она поможет в лечении почти 1,5 тыс. пациентов.

Участие в акции приняли порядка 700 человек. Каждому из них измерили температуру и выдали маски и дезинфицирующие средства. Персонал также проходил дополнительную проверку в связи с эпидемиологической ситуацией.

«Для нас эта акция стала настоящим спасением — донорская активность сейчас низкая и из-за эпидемиологической обстановки, и из-за того, что наступило лето», — отметила руководитель донорского сообщества обучающихся Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова Мария Гоготова.

Врачи напомнили, что потребность в крови по-прежнему остается. Если доноры перестанут сдавать её, непрерывная борьба с онкологическими и другими заболеваниями окажется под угрозой. Потребность в крови имеется всегда, так как её компоненты имеют ограниченный срок хранения. Эритроциты хранятся 5 недель, тромбоциты — всего 5 суток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петеребурге зарегистрировано 50 тыс. доноров, регулярно сдающих кровь.