С 19 июня до Пулково начнут ходить дополнительные автобусы №39

С 19 июня до Пулково начнут ходить дополнительные автобусы №39
Фото: Baltphoto

С завтрашнего дня, 19 июня, до аэропорта Пулково пустят дополнительные автобусы 39-го маршрута. Таким образом, движение транспорта до воздушных ворот Северной столицы вернется к прежнему режиму.

Автобусные маршруты будут курсировать между станцией метро «Московская» и Петербургским аэропортом. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс». Кроме того, для комфорта пассажиров будет увеличено количество особо больших автобусов.

Также изменится и время работы маршрута, соединяющего аэропорт и петербургскую подземку. Теперь автобусы, как и прежде, будут курсировать до 1:29 с интервалом в 5-10 минут.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на маршруты в Санкт-Петербурге вышли еще семь коммерческих маршрутов. Пассажиропоток в городе набирает обороты, приближаясь к докарантинным масштабам.

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