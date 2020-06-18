С 19 июня до Пулково начнут ходить дополнительные автобусы №39

С завтрашнего дня, 19 июня, до аэропорта Пулково пустят дополнительные автобусы 39-го маршрута. Таким образом, движение транспорта до воздушных ворот Северной столицы вернется к прежнему режиму.

Автобусные маршруты будут курсировать между станцией метро «Московская» и Петербургским аэропортом. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс». Кроме того, для комфорта пассажиров будет увеличено количество особо больших автобусов.

Также изменится и время работы маршрута, соединяющего аэропорт и петербургскую подземку. Теперь автобусы, как и прежде, будут курсировать до 1:29 с интервалом в 5-10 минут.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на маршруты в Санкт-Петербурге вышли еще семь коммерческих маршрутов. Пассажиропоток в городе набирает обороты, приближаясь к докарантинным масштабам.