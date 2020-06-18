В Петербурге требуют сделать парки бесплатными

Депутат ЗакСобрания Петербурга Алексей Цивилев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рекомендовать директору Русского музея оставить вход в Летний сад бесплатным.

Цивилев также обратился к вице-губернатору Петербурга Владимиру Кириллову, чтобы тот рассмотрел возможность полной отмены платы за вход в Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что после отмены всех ограничений по коронавирусу вход в Летний сад может стать платным. Однако Цивилев считает, что горожан не устроит такая мера, поскольку сейчас они как никогда сильно нуждаются в прогулках по парку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вход в Летний сад в Петербурге может стать платным. По словам главы Государственного Русского музея Владимира Гусева, он против платного входа, но возможно это будет единственной возможной мерой для открытия Летнего сада.