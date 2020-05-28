Вход в Летний сад в Петербурге может стать платным

Гусев подчеркнул, что если вход и сделают платным, то стоимость будет небольшой. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Гусев подчеркнул, что если вход и сделают платным, то стоимость будет небольшой. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Руководство Русского музея, в состав которого входит Летний сад, вынуждено сделать вход платным из-за потери всех внебюджетных средств на содержание садов и парков.

Об этом в ходе брифинга заявил глава Государственного Русского музея Владимир Гусев. Он отметил, что против платного входа, но возможно это будет единственной возможной мерой для открытия Летнего сада. К счастью, есть вероятность, что вскоре он станет доступен для посещения.

В Летнем саду также необходимо завершить ремонт деревянных конструкций, который был приостановлен из-за пандемии, — это может создавать опасность для посетителей. Гусев также отметил, что многие сотрудники живут на оклады, ежедневно музей теряет по 2 млн рублей. На выдачу зарплат коллективу пришлось взять существенные суммы из внебюджетных средств, чем обусловлено возможное введение платы за вход.