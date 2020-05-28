Вход в Летний сад в Петербурге может стать платным

Руководство Русского музея, в состав которого входит Летний сад, вынуждено сделать вход платным из-за потери всех внебюджетных средств на содержание садов и парков.
Об этом в ходе брифинга заявил глава Государственного Русского музея Владимир Гусев. Он отметил, что против платного входа, но возможно это будет единственной возможной мерой для открытия Летнего сада. К счастью, есть вероятность, что вскоре он станет доступен для посещения.
В Летнем саду также необходимо завершить ремонт деревянных конструкций, который был приостановлен из-за пандемии, — это может создавать опасность для посетителей. Гусев также отметил, что многие сотрудники живут на оклады, ежедневно музей теряет по 2 млн рублей. На выдачу зарплат коллективу пришлось взять существенные суммы из внебюджетных средств, чем обусловлено возможное введение платы за вход.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что впервые со времен Великой Отечественной войны 1 мая сады Петербурга остались закрытыми.