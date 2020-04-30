Впервые за 78 лет сады в Петербурге не откроются 1 мая

Сады Русского музея полностью готовы к открытию, которое традиционно происходит 1 мая. К сожалению, в этом году встречать посетителей не придется: сады останутся закрытыми до снятия карантинных ограничений.
Из неблагоприятной эпидемиологической обстановки, как рассказали в пресс-службе Русского музея, сады не откроются, по традиции, в День труда и весны. При этом в последний раз, когда Летний сад был вынужден оставаться закрытым, на его территории находились военнослужащие — был 1942 год.
Тем не менее, в музее отмечают, что как только ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией будут сняты, сады сразу же распахнут двери для посетителей и встретят их цветами, пением птиц и фонтанов. Вероятно, это будет иметь особенное значение.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Елизаветинской больнице два отделения закрыли на карантин из-за выявления коронавируса среди сотрудников и пациентов.