В пятницу в Пулково отменили девять авиарейсов

В Пулково продолжается отмена авиарейсов. Сегодня в небо над Петербургом не поднимутся девять самолетов.

Так, в пятницу, 19 июня, пассажиры не отправятся в Новый Уренгой, Геленджик, Архангельск, Тегеран, Калининград, Москву, Якутск, а также в Баку.

Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, изменения затронули авиакомпании Россия, Smartavia, Mahan Airlines, Северный ветер и Якутия.

Причины отмены перелетов на настоящий момент неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что до Пулково пустят дополнительные автобусы 39-го маршрута. Таким образом, движение транспорта до петербургского аэропорта вернется к прежнему режиму. Теперь автобусы, как и прежде, будут курсировать до 1:29 с интервалом в 5-10 минут.