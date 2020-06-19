Россиянам разрешили загорать и купаться без масок

Ростуризм будет следить, чтобы в регионах не случалось «перегибов на местах». Фото: pixabay

Ростуризм будет следить, чтобы в регионах не случалось «перегибов на местах». Фото: pixabay

Гражданам России разрешили не носить маски во время отдыха и купания. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, текущая ситуация с распространением инфекции Covid-19 «пока не позволяет говорить об отдыхе совсем без ограничений». Чиновница добавила, что требования надевать средства защиты и соблюдать социальную дистанцию будут действовать в закрытых помещениях.

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Догузова отметила, что в ведомстве сделали большую работу, чтобы граждане могли комфортно отдохнуть на курортах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора оценила динамику снижения инфицированных Covid-19 в регионах России. По ее словам, более 10 регионов страны не показывают в динамике серьезного снижения по заболеваемости.