Ленинградская область открыла туристический сезон

С пятницы, 19 июня, Ленинградская область открывает свои территории для путешественников из Северной столицы и других регионов.
Сейчас в Ленобласти доступны семейные и индивидуальные туристические маршруты. Особой популярностью в регионе пользуются коттеджи, базы отдыха и гостевые дома за пределами городов, они заполнены как минимум на 70% отмечают в администрации Ленинградской области. При этом гостиницы относительно свободны, постояльцев в них лишь 10-15%.
На сегодняшний день излюбленными направлениями для туризма являются Всеволожский, Приозерский и Выборгский районы. В общей сложности, в 47 регионе путешественников ждут 15 137 номеров, готовые принять свыше 65 тысяч человек.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории Ленобласти открываются речные круизы. Пассажирские пароходы принимают четыре причала.