Ленинградская область открыла туристический сезон

Сегодня для гостей доступны 166 гостиниц и отелей, 276 туристических баз и баз отдыха, 217 коттеджей и сельских гостевых домов. Фото: Baltphoto

Сегодня для гостей доступны 166 гостиниц и отелей, 276 туристических баз и баз отдыха, 217 коттеджей и сельских гостевых домов. Фото: Baltphoto

С пятницы, 19 июня, Ленинградская область открывает свои территории для путешественников из Северной столицы и других регионов.

Сейчас в Ленобласти доступны семейные и индивидуальные туристические маршруты. Особой популярностью в регионе пользуются коттеджи, базы отдыха и гостевые дома за пределами городов, они заполнены как минимум на 70% отмечают в администрации Ленинградской области. При этом гостиницы относительно свободны, постояльцев в них лишь 10-15%.

На сегодняшний день излюбленными направлениями для туризма являются Всеволожский, Приозерский и Выборгский районы. В общей сложности, в 47 регионе путешественников ждут 15 137 номеров, готовые принять свыше 65 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории Ленобласти открываются речные круизы. Пассажирские пароходы принимают четыре причала.