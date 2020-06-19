В Петербурге дочь экс-депутата сбила 5-летнего мальчика на пешеходном переходе

В Петроградском районе Северной столицы во вторник, 16 июня, произошло серьезное ДТП: Range Rover сбил 5-летнего мальчика, который переходил дорогу с соблюдением правил возле дома №50 по Чкаловскому проспекту.

Пострадавшего ребенка в итоге госпитализировали, врачи говорят, что он получил тяжелые травмы. Его актуальное состояние неизвестно. Правоохранительные органы в лице сотрудников ГИБДД проводят проверку по факту аварии, к делу также подключились следователи.

По предварительным данным, за рулем внедорожника, сбившего мальчика, находилась 22-летняя дочь бывшего депутата Петербурга Дениса Волчека, Яна, передает «КП — Санкт-Петербург». Отметим, что сам Денис находится в СИЗО по обвинению в покушении на крупное мошенничество.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Политехнической внедорожник Mitsubishi сбил пенсионера и скрылся с места происшествия. Мужчина получил травмы средней тяжести.