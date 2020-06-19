Метро Петербурга готово вернуться к обычному режиму работы

Для возвращения к прежнему режиму работы необходимо улучшение ситуации с коронавирусом в городе. Фото: Baltphoto

Для возвращения к прежнему режиму работы необходимо улучшение ситуации с коронавирусом в городе. Фото: Baltphoto

Руководитель метрополитена Санкт-Петербурга Владимир Гарюгин заявил, что подземка готова вернуться к привычному графику работы.

Начальник метро Северной столицы объяснил, что для учреждения сейчас не составляет трудности вернуться к прежнему режиму работы, когда последние поезда уходят после полуночи. Сейчас же подземка закрывается на вход в 22:00. Тем не менее, для изменения графика метрополитену необходимо получить разрешение Роспотребнадзора, рассказал Гарюгин в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» в пятницу, 19 июня, в эфире программы «Петербург против коронавируса».

Режим работы подземки изменился в связи со снижением пассажиропотока и опасной эпидемиологической ситуацией. Пассажиропоток сейчас восстановился почти в полном объеме, осталось дождаться, чтобы Роспотребнадзор признал улучшение ситуации с пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в метро перестали продавать защитные маски и перчатки.