Врач предложил включить тестирование на антитела к коронавирусу в диспансеризацию

Этот вопрос обсудят при рассмотрении бюджета на 2021 год.

Об этом стало известно 19 июня. Обо всем рассказал сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый в интервью «Парламентской газете». Он предложил включить тестирование на антитела к коронавирусу в диспансеризацию. Этот вопрос будут обсуждать при рассмотрении бюджета на 2021 год.

Круглый объяснил, что благодаря тестированию удастся узнать, перенес ли пациент заболевание и каков иммунный ответ. Это, в свою очередь, повлияет на решение о том, нужна ли гражданину вакцинация. Переболевшим укол ставить не будут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России начались клинические испытания вакцины от коронавируса. В исследования примут участие две группы добровольцев по 38 человек. Перед стартом тестов они две недели находились в санатории на обсервации. Первые из добровольцев будут вакциниованы 18-19 июня.