После ДТП в Московском районе погиб пассажир ВАЗ

Вечером 20 июня в Московском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Авария произошло на 69-м километре внешней КАД. Как сообщили в Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, Volkswagen Polo под управлением 24-летней женщины столкнулся с припаркованным автомобилем ВАЗ 2115, а после сбил 40-летнего пассажира отечественной машины. От полученных травм он скончался на месте.

Проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.