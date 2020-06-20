Доктор рассказал о способе меньше есть

Доктор рассказал о способе меньше есть
В такой еде содержится много консервантов и красителей. Фото: Pixabay

Доктор медицинских наук, автор книги «#КетоДиета. Есть жир можно!» Василий Генералов рассказал, что переход от фастфуда к здоровой пище поможет меньше есть. По его словам, это произойдет из-за восстановления вкусовых рецепторов.

Вкусовые рецепторы влияют также и за количество съедаемой еды. Если рецепторы перестают нормально функционировать, то человек начинает есть все больше и больше. Причиной такого сбоя может быть качество употребляемой пищи.

Генералов отмечает, что чем меньше употреблять полуфабрикатов, фастфудов, тем чище будут рецепторы. Поэтому он советует переходить на естественные продукты, в основе которых мясо, яйца, рыба и зеленые салаты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что фастфуд и различные полуфабрикаты содержат перфтороктансульфоновую кислоту (ПФАС), которая и приводит к развитию злокачественных опухолей. В исследовании Silent Spring Institute в США приняли участие 10,1 тыс. человек.

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