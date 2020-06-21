В Пулково в воскресенье отменили более десятка рейсов

По большей части маршрутов самолеты вылетят из Петербурга. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

По большей части маршрутов самолеты вылетят из Петербурга. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В петербургском аэропорту продолжается отмена авиарейсов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Сегодня из Пулково не поднимутся 11 самолетов.

В воскресенье, 21 июня, пассажиры не полетят в Москву, Тюмень, Симферополь, Краснодар, а также Тегеран, Екатеринбург, Калининград и Сургут. Согласно данным онлайн-табло на сайте аэропорта, также сообщается о задержке рейса в Екатеринбург.

Все же по большей части маршрутов самолеты вылетят из Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту встретили вывозной рейс из немецкого Франкфурта-на-Майне. Прилетевшим гражданам РФ измерили температуру и взяли тест на выявление новой инфекции Covid-19. Весь багаж продезинфицировали.