Россиянам рассказали о возможных причинах отказа в выезде за границу

Согласно статье 67 «Закона об исполнительном производстве», ограничение на выезд за границу должника по алиментам на сумму более 10 тысяч рублей, а также тех, кто не возместил вред здоровью или имущественный вред на эту же сумму, является правом, а не обязанностью судебного пристава. Фото: Baltphoto

Согласно статье 67 «Закона об исполнительном производстве», ограничение на выезд за границу должника по алиментам на сумму более 10 тысяч рублей, а также тех, кто не возместил вред здоровью или имущественный вред на эту же сумму, является правом, а не обязанностью судебного пристава. Фото: Baltphoto

Эксперты рассказали жителям России о причинах, по которым им могут отказать в выезде за границу.

В частности, ограничить возможность выезда из страны могут судебные приставы в случае наличия у гражданина долгов или невыполненных материальных требований. Аналогичная сложность ждет военнослужащих, россиян, проходящих альтернативную военную службу или имеющих доступ к государственной тайне.

Также запрет на заграничные поездки грозит тем, кто указал заведомо ложную информацию при оформлении документов на выезд, или является подозреваемым, обвиняемым или осужденным за нарушение законодательства РФ. Несовершеннолетним, напоминает заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов, для того, чтобы покинуть пределы страны, необходимо иметь согласие родителей или опекунов, даже в случае, если ребенок отправляется в путешествие с одним из них.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дата открытия границ России по-прежнему остается неизвестной.