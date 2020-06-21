В Кронштадте открылся «Сад памяти» героев Великой Отечественной войны

В Кронштадте открылся &#171;Сад памяти&#187; героев Великой Отечественной войны
Глава Кронштадтского района Олег Довганюк принял участие в высадке деревьев в "Саду памяти". Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

«Сад памяти» героев Великой отечественной войны, открывшийся в городе Кронштадт, стал участником всероссийской акции, в рамках которой по всей стране высаживают деревья в память павших солдатов.

Масштабный проект, посвященный 75-летию Победы в ВОВ, включает в себя высадку 27 миллионов деревьев. Сейчас в историческом парке появятся 100 ив, 20 яблонь и 30 сосен. «Сад памяти» разбили вокруг Маяка памяти, который пока существует лишь в проекте, но в скором времени будет реализован. На мемориал будут выгравированы имена героев ВМФ России с XVII до XXI века.

В высадке деревьев в «Саду памяти» участвовали медики, военные и гражданские, отмечающие сегодня профессиональный праздник. Два первых дерева посадили глава Кронштадтского района Олег Довганюк и участник рабочей группы по развитию Кронштадта Ксения Шойгу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что финальную песню Парада Победы на Дворцовой площади исполнит военный хор с участием 4,5 тысяч человек.

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