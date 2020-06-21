Парад в Петербурге завершится песней о Победе в исполнении 4,5 тысяч участников хора ЗВО

В ходе военного парада военные музыканты исполнят более 50 музыкальных произведений, сопровождая торжественный марш пешей и механизированной колонн, а также пролёт авиации. Фото: Baltphoto

В ходе военного парада военные музыканты исполнят более 50 музыкальных произведений, сопровождая торжественный марш пешей и механизированной колонн, а также пролёт авиации. Фото: Baltphoto

В Северной столице торжественный военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне завершит хор из 4,5 тысяч военнослужащих Западного военного округа (ЗВО).

Праздничная церемония окончится исполнением песни «Мы верили, мы знали — победим!». В хоре, помимо военнослужащих ЗВО, примут участие служащие региональных силовых ведомств и курсантов военных высших учебных заведений, об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Сводный оркестр будет состоять из более чем 400 военных из 17 оркестров соединений и воинских частей ЗВО, военных вузов и силовых ведомств, расположенных в гарнизонах ЗВО. В течение парад музыканты порадуют зрителей исполнением 50 песен. Под музыку пройдут пешая и механизированная колонны, а также состоится пролет авиации.