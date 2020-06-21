В Санкт-Петербург медленно, но верно возвращается тепло

В Северную столицу после прохладных выходных вновь возвращается тепло. Правда, пока температура остается умеренной, но вскоре горожан снова ждет жара.

В понедельник, 22 июня, в Санкт-Петербурге ожидается ясная погода без осадков. Кроме того, будет дуть умеренный прохладный восточный и северо-восточный ветер. Ночью температура за окном опустится до +10…+12 градусов тепла, днем воздух прогреется до +21…+23.

Атмосферное давление в течение дня останется в норме, будет незначительно меняться. Во вторник, 23 июня, и в среду, 24 июня, температура продолжит повышаться и к середине недели окажется в районе +25…+26.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области погода в ближайшее время будет значительно суровее. В ночь с воскресенья на понедельник похолодает до +4 градусов.