В Минпромторге готовы предоставить россиянам скидку от 10% до 25% на покупку машины

С 1 июля Минпромторг расширяет программу предоставления льготных кредитов на покупку отечественных транспортных средств.

Теперь желающие поддержать российский автопром могут получить скидку на автомобиль от 10% до 25%. Правда, максимальная скидка доступна только жителям Дальнего Востока, даже тем, у кого временная регистрация. В других регионах она останется на уровне 10%. Кроме того, семьи с ребенком могут подать заявку на участие в программе «Семейный автомобиль».

Право на льготное кредитование также имеют медицинские работники и служащие госсектора, владельцы автомобилей, чей общей возраст не меньше шести лет. При этом для получения кредита на особых условиях у заемщика не должно быть непогашенных займов за другие машины. Полный перечень условий можно узнать у банков, которые могут предоставить дополнительные требования.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что некогда популярный в России китайский автомобильный бренд Lifan на грани финансового краха.