Россиян ждет короткая рабочая неделя

Россиян ждет короткая рабочая неделя
У россиян будет дополнительный выходной на этой неделе. Фото: pixabay

Грядущая рабочая неделя будет длиться всего четыре дня из-за внеочередного выходного, назначенного на среду, 24 июня.

Как отметили в Министерстве труда Казани, 23-го числа рабочий день пройдет в обычном режиме — его не будут сокращать, поскольку он не является предпраздничным днем. Тем не менее, 24 июня будет выходным днем, а зарплата в этот день должна сохраниться.

Напомним, что в связи с коронавирусной пандемией военные парады в честь Дня Победы по всей стране перенесли на 24 июня. Президент Владимир Путин распорядился сделать 24 число выходным днем. Кроме того, внеплановый выходной ждет россиян 1 июля — в день голосования по поправкам к Конституции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Парад Победы не будут проводить в 13 городах России. Все дело в неблагоприятной эпидемиологической обстановке по коронавирусу в регионах.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
24 июня выходной парад победы сокращение рабочей недели
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
31 декабря могут сделать выходным днем в России
Зрители решили, что Билан не достоин победы на «Евровидении-2008»
Террорист устроил резню в британском Рединге, три человека убиты
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Заступившийся за девушку москвич получил ножевое ранение
Учеными разработан ингалятор для тех, кто лечится от COVID-19 из дома
Сцены с Ефремовым вырежут из сериала после смертельного ДТП
Таиланд отказывается принимать небогатых туристов