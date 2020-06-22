Большинство россиян призналось, что рады снятию ограничений

Они отметили, что распространение болезни замедлилось и можно возвращаться постепенно к нормальной жизни.

Об этом стало известно сегодня, 22 июня. Обо всем сообщает сервис поиска работы и подбора персонала «Работа.ру». Эксперты опросили 3,6 тысяч человек старше 18 лет, чтобы узнать отношение россиян к снятию ограничений, введенных из-за коронавируса. Сразу 68% граждан отметили, что рады такой новости и считают, что сейчас самое время выходить из карантина, ведь заболеваемость падает. Остальные же убеждены, что решение приняли преждевременно.

При этом 43% опрошенных выразили мнение, что нужно было давно смягчать ограничительные меры, 21% назвали нынешний момент идеальным. Есть и те, кто хотел бы сохранения ограничений до конца июня или даже июля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве заявили: ограничения по коронавирусу сохранятся до февраля 2021 года. Мурашко отметил, что гарантированно прервет цепочку распространения коронавируса только наличие иммунитета к болезни у более чем 45% населения России.