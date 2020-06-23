Росгвардия назвала причину взрыва в Сясьстрое

На месте взрыва в Сясьстрое обнаружены боеприпасы. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

На месте взрыва в Сясьстрое обнаружены боеприпасы. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Специалисты ОМОН Росгвардии обследовали помещение на дачном участке в городе Сясьстрой Ленинградской области. Снаряд разорвался в руках «черного копателя» вечером 22 июня.

Взрывотехники ОМОН установили причину взрыва. Он произошел из-за детонации 105-миллиметрового снаряда времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

На месте происшествия также обнаружены остатки распиленного боеприпаса, ручная граната РПГ-40 и артиллерийский снаряд времен войны. Снаряды вывезены на специализированный полигон и уничтожены, граната направлена на экспертизу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сясьстрое госпитализировали 59-летнего мужчину с минно-взрывной травмой головы, брюшной клетки, рук и ног, а также ожогами 25% туловища. Мужчина пострадал во время разбора снаряда времен ВОВ.