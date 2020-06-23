«Самолет» и СПб Реновация могут построить 8 млн «квадратов» жилья в Петербурге

ГК «Самолет» и ООО «СПб Реновация» подписали партнерское соглашение, в рамках которого будут реализованы проекты в Петербурге. В городе могут построить до 8 млн кв. метров жилья.

Согласно договору, ГК «Самолет» получает 5% в уставном капитале «СПб Реновации» и опцион на увеличение доли в компании до контрольной. Реализовывать проекты в Петербурге «СПб Реновация» будет под эгидой бренда группы компаний «Самолет».

Проектный банк «СПб Реновации» насчитывает 8 млн кв. метров, банк «Самолета» — 12 млн кв. метров. Суммарно это рекордный проектный банк в России, пишет «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора ГК «Самолет» Антона Елистратова.

ГК «Самолет» — один из крупнейших девелоперов Москвы и Московского региона. Группа компаний входит в топ-10 застройщиков России по объему текущего строительства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге возобновили работу офисы строительных компаний. Временно закрыты они были из-за пандемии коронавируса.