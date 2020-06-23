Съемки фильма «Девятаев» перекроют улицу Калинина

Движение транспорта в Кировском районе Петербурга перекроют для съемок фильма «Девятаев» компании ООО «Пандора». Главную роль в картине исполняет Павел Прилучный.

Для автомобилей закроют участок улицы Калинина от Промышленной улицы до Лифляндской улицы. Ограничения вводятся с 21:00 27 июня до 23:00 28 июня.

«Также на данном участке улицы будет запрещена остановка автотранспорта с 17.00 26 июня до 23.00 28 июня», — сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга.

Съемки художественного фильма о советском летчике Михаиле Девятаеве начались в феврале 2020 года в Кронштадте. Режиссером картины выступил Тимур Бекмамбетов. В основу фильма легла книга Девятаев «Побег из ада». Она рассказывает о побеге летчика и еще девятерых солдат из фашистского плена на угнанном самолете. С собой они захватили сведения о разработке нового оружия Третьего рейха.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение транспорта в Петербурге ограничат из-за праздника выпускников «Алые паруса».