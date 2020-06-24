Полузащитник «Зенита» Олег Шатов подписал предварительное соглашение с «Рубином»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов подписал предварительное соглашение с «Рубином»
Олег Шатов. Фото: https://fc-zenit.ru/

Полузащитник петербургского клуба «Зенит» Олег Шатов подписал предварительное соглашение с казанским «Рубином», сообщает Sport24.

Текущий контракт полузащитника с «Зенитом» истекает 30 июня, после этого станет свободным агентом. Ранее на игрока претендовал «Урал», руководство команды не рассчитывает на этот трансфер из-за договоренности футболиста с казанским клубом.

Олег Шатов перешел в «Зенит» летом 2013 года. Он сыграл в составе сине-бело-голубых 197 матчей, забил 31 мяч и отметился 41 результативной передачей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полузащитник Олег Шатов – талантливый игрок, который, к сожалению, страдает из-за травматизма. Оо этом рассказал Сергей Семак. По его словам, футболисту приходится долго восстанавливаться после матчей, он часто получает увечья, которые требуют особого внимания.

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