Петербург оказался в лидерах по количеству киберпреступлений

Петербург оказался в лидерах по количеству киберпреступлений
Всплеск киберпреступности стал одной из наиболее заметных тенденций за последние полгода. Фото: pixabay.com

Активнее Северной столицы в данных преступлениях лишь Москва.

В текущем году количество преступлений в сфере IT значительно увеличилось — на 85,1%. Среди них значатся и весьма серьезные — тяжкие и особо тяжкие. Их доля увеличилась на 123,7%. Отмечается и то, что злоумышленники в своих деяниях стали активно задействовать банковские карты. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на главу российской секции Международной полицейской ассоциации генерала-лейтенанта Юрия Жданова.

В мае месяце граждане становились жертвами троянов и специальных программ, которые проникали в устройства пользователей.

Помимо двух столиц, киберпреступность возросла в четырех областях — Московской, Калининградской, Новгородской и Ростовской, а также в Ингушетии, Бурятии, Башкортостане и Еврейской АО.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян предупредили о маскирующихся под курьеров кибермошенниках.

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