Уход Шатова из «Зенита» в «Рубин» будет выгодным для обеих команд

Уход Шатова из &#171;Зенита&#187; в &#171;Рубин&#187; будет выгодным для обеих команд
Олег Шатов. Фото: fc-zenit.ru

Полузащитник сине-бело-голубых Олег Шатов, скорее всего, покинет петербургский клуб и перейдет в казанский «Рубин».

Этот трансфер станет благоприятным исходом как для обеих команд, так и для самого игрока, считают аналитики NevaSport.ru. В частности, «Рубин» станет обладателем высококлассного футболиста, при этом не заплатив за него ни рубля. А в сегодняшнем составе казанского клуба равных Шатову спортсменов крайне мало, что усиливает важность такого «подарка».

Для Шатова, в свою очередь, переход в «Рубин» может послужить перезапуском карьеры, возможностью продемонстрировать себя, что не удавалось ему ни в «Зените», ни в «Краснодаре». При этом сине-бело-голубые ничего не теряют, отдав игрока, даже при отсутствии выручки за трансфер: состав петербургской команды и без того достаточно силен.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фанаты «Зенита» признали Малкома лучшим игроком в матче с ЦСКА.

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