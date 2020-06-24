Экс-ведущая «Орла и решки» Натали Неведрова решилась на операцию по увеличению груди

Экс-ведущая &#171;Орла и решки&#187; Натали Неведрова решилась на операцию по увеличению груди
«Мне выполнили якорную подтяжку и восполнили объем круглыми имплантами. Дополнительно эстетически поправили растянутую кожу над пупком», — рассказала Неведрова и пообещала поделиться результатом позже. Фото: Instagram @nevedrova

Бывшая ведущая программы о путешествиях «Орел и решка», 31-летняя Натали Неведрова сделала маммопластику и объяснила подписчикам, почему решилась на увеличение груди.

Фотографию из больницы звезда опубликовала в своем Instagram в среду, 24 июня. Натали рассказала, что давно шла к этому решению. Еще с детства будущую теледиву беспокоили размеры бюста, однако позже грудь перестала быть уязвимым местом для ведущей. Тем не менее, после рождения двоих детей Натали захотелось вернуть себе былую форму.

Операцию делали в саратовской клинике, так как врач — высококлассный профессионал и близкий друг мужа ведущей. Кроме того, цены в Саратове не сравнимы со столичными. Звезда рассказала, что все прошло удачно, однако пока что она чувствует слабость и находится на обезболивающих.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургской клинике пластическая операция закончилась для пациентки летальным исходом.

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