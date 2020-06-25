Аэропорт Пулково с 1 июля вернется к работе в круглосуточном режиме

Воздушные ворота Северной столицы вернутся к докарантинному графику работы уже с началом июля, заявил генеральный директор компании Леонид Сергеев.

Он отметил, что пассажиропоток в петербургском аэропорту постепенно возвращается к высокой степени активности. Как сообщил Сергеев агентству REGNUM, руководству Пулково все чаще поступают просьбы о возвращении к круглосуточному графику работы. «Практически уже, наверное, не имеет смысла его держать четыре часа закрытым», — считает генеральный директор.

Отметим, что на протяжении 2,5 месяцев аэропорт закрывается для посетителей на вход в 23:00, а в 1:00 — на выход. Снова становится доступным для пассажиров Пулково только в 5:30.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту открыли уникальный избирательный участок для голосования по Конституции.