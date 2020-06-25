Петербуржцев вернут на родину из Бишкека, Еревана, Душанбе и Гоа

Петербуржцев вернут на родину из Бишкека, Еревана, Душанбе и Гоа
В Петербурге ждут семь самолетов из-за границы. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Петербургский аэропорт Пулково готовится встретить вывозные рейсы, которые вернут на родину россиян, застрявших из-за пандемии в Бишкеке, Ереване, Душанбе и Гоа.

Как сообщает пресс-служба Минкомсвязи, все вывозные рейсы запланированы на период с 26 июня по 7 июля.

Так, в эту пятницу в Петербург прилетит рейс из Бишкека. В понедельник, 29 июня, в Пулково встретят судно из Еревана. На следующий день прилетит рейс из Гоа, который предварительно залетит в Москву.

Во вторник также ждут самолет из Денпасара с остановкой в столице, а также вывозной рейс из Чэнду.

5 июля в Петербург прилетит еще один самолет с россиянами из Чэнду, а на следующий день запланирован рейс из Душанбе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аэропорт Пулково с 1 июля вернется к работе в круглосуточном режиме.

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