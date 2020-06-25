Рекордные 35 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ в Петербурге

В Петербурге завершается подготовка к проведению ЕГЭ в особом режиме. Сдавать экзамены в этом году планируют 35 тыс. 722 человека.

«Это рекордное количество участников за всю историю проведения ЕГЭ в нашем городе», — сообщила председатель комитета по образованию Петербурга Жанна Воробьева на пресс-конференции 25 июня.

Сдавать ЕГЭ будут 24 тыс. 615 выпускников этого года, 3 тыс. 12 выпускников учреждений профессионального образования и 8 тыс. 95 выпускников прошлых лет. Больше всего человек сдают русский язык. Следом расположились математика, обществознание, физика и английский язык.

Как отметила Воробьева, изначально сдавать ЕГЭ в Петербурге планировали 39 тыс. человек. После того как Министерство просвещение приняло решение аттестовать выпускников без сдачи экзаменов, 8% решили не участвовать в ЕГЭ.

Экзамены пройдут с 3 по 25 июля. В первый день состоятся ЕГЭ по географии, информатики и литературе. Экзамен по русскому решили провести в два дня, 6 и 7 июля. Перед этим в пунктах проведения ЕГЭ пройдут пробные экзамены без присутствия выпускников. Организаторам предстоит отработать пропускной режим, процедуру регистрации, рассадку по аудиториям и другие механизмы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что абитуриенты начали подавать документы в вузы, не дожидаясь результатов ЕГЭ.