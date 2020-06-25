На Маршала Говорова до сентября ограничат движение транспорта

Ряд улиц Петербурга с 27 и 28 июня перекрывают в связи с производством работ. Движение ограничат на улицах Киевской, Маршала Говорова и Краснопутиловской.

Так, с 27 июня по 20 июля проезд будет затруднен на участке Киевской улице от Заозёрной улицы до улицы Булавского. Причиной этого стали работы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по прокладке инженерных сетей.

С 28 июня по 11 сентября из-за ремонта дорожного покрытия будут поэтапно закрывать движение авто по улице Маршала Говорова.

«С 28 июня по 7 июля будет ограничено движение от Краснопутиловской улицы до улицы Трефолева», — сообщили в пресс-службе государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Подрядчиком выступает ООО «СК «Орион плюс».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение транспорта в Кировском районе Петербурга перекроют для съемок фильма «Девятаев».