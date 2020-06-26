Ремонт на проспекте Авиаконструкторов изменит маршрут трамваев

Это связано с аварийными ремонтными работами, которые необходимо провести в воскресенье, 28 июня, в Приморском районе.

Изменения будут действовать с 10:00 до 18:00. Коснутся они трамваев №18, №47 и №55. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Таким образом, трамваи проследуют по следующим маршрутам:

— трамваи №№ 18, 47: от конечной остановки «Метро „Старая Деревня“» по Гаккелевской ул., ул. Оптиков, Стародеревенской ул., ул. Ильюшина, пр. Испытателей до конечной остановки «Удельный парк»;

— трамвай № 55: от конечной остановки «Придорожная аллея» по действующей трассе до пр. Испытателей и далее до конечной остановки «Байконурская улица».

В связи с этим, пассажирам следует заранее выбрать удобный маршрут и вид транспорта в данный день.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что некоторые застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Субсидированная ставка от застройщиков: популярные вопросы.